تفاصيل عمومية اتحاد الكرة غدا لاعتماد مجلس أبو ريدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

ينعقد غدا، الثلاثاء، بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري من أجل انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية حتى 2028، وكذلك اعتماد الميزانية وباقي البنود.

وتنص لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، على ضرورة حضور نسبة 50+1% من عدد أعضاء الجمعية العمومية وبالتالي لا بد من حضور 66 ناديًا من 129 ناديًا هو عدد أعضاء الجمعية العمومية صاحبة حق الحضور، من أجل اكتمال النصاب القانوني على أن يكون التصويت بنسبة 25% بنعم لاختيار قائمة المهندس هاني أبوريدة والفوز بالتزكية.

txt

بعد التعدي بالضرب على مدرب الفريق لاعب المنصوره يعلن اعتزال كرة القدم

txt

بيراميدز يخفف الأحمال في تونس استعدادًا لمواجهة الترجي

وتبدأ عملية التسجيل للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للجبلاية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، على أن يتم غلق باب تسجيل الحضور، في تمام الساعة 11 صباحا.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبوريدة عضو مجلس الفيفا الأعلى، والمكتب التنفيذي للكاف، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح، ورغم عدم تقدم قوائم أخرى إلا أنه يشترط حضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية من أجل اعتماد الانتخابات.

وتضم قائمة المهندس هاني أبوريدة خالد الدرندلي نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، محمد الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وهو المجلس الذي سيدير الكرة المصرية حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

اتحاد الكرة المصري اجتماع الجمعية العمومية الجمعية العمومية للجبلاية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة انتخابات اتحاد الكرة هاني ابوريدة خالد الدرندلي

الأكثر قراءة

عاجل - القصف الإسرائيلي يدمر مركز البحوث العلمية في شمال دمشق

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

عاجل - حزب البعث يدعم "المرحلة الانتقالية" في سوريا بعد سقوط الأسد

عاجل - ضربة إسرائيلية تستهدف منشأة دفاع جوي قرب اللاذقية

بعد التعدي بالضرب على مدرب الفريق لاعب المنصوره يعلن اعتزال كرة القدم

تفاصيل عمومية اتحاد الكرة غدا لاعتماد مجلس أبو ريدة

فيلم "الحريفة 2" يكتسح دور العرض السينمائية بالسعودية

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك