أحمد توفيق يواجه الترجي بقناع طبي بعد إصابة قوية في الأنف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ارتدى أحمد توفيق لاعب وسط فريق نادي بيراميدز لقناع طبي خلال مشاركته في تدريبات الفريق في العاصمة التونسية، استعدادا لمباراة الترجي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

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وتعرض أحمد توفيق لإصابة قوية بارتطام في الوجه مع أحد لاعبي فريق دجوليبا المالي، نجم عنه إصابة قوية في أنف اللاعب وأكمل اللقاء في باماكو مصابا.

وبعد وصول البعثة إلى تونس خضع توفيق لأشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأنف يتطلب معه ارتداء قناع واقي للوجه والأنف خوفا من الالتحامات في التدريبات، استعدادا لمواجهة الترجي مساء السبت.

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