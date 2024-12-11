موعد مباراة حرس الحدود والاسماعيلي في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الإسماعيلي
الإسماعيلي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود

تقام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
يقع الفريقان في المجموعة الرابعة التي تضم الإسماعيلي وحرس الحدود، بيراميدز والاتحاد السكندري.

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القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي ضد حرس الحدود

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاسماعيلي وحرس الحدود عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

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