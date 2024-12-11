معلق مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، على ملعب أليانز، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس الإيطالي، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 3HD.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، استقرت على اختيار المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، من أجل التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس.

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