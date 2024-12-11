محمد صلاح: لن أوافق على تدريب الزمالك بشكل مؤقت

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

كشف محمد صلاح نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي دياموند، موقفه من قيادة نادي الزمالك بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل جوزيه جوميز.

محمد صلاح: لن أوافق على تدريب الزمالك بشكل مؤقت

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، لن أوافق على تولي الزمالك بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية.

وأضاف نجم الزمالك السابق: مسألة المؤقت مرحلة وانتهت بالنسبة لي، وأتمنى أن يتم منح الفرصة كاملة لأي مدرب، والأسماء المميزة كثيرة.

الزمالك يلغي ودية دياموند ويستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

الزمالك للسيدات يفوز على الاتحاد السكندري في دوري الكرة النسائية

وأكمل محمد صلاح: معتمد جمال قدم نتائج مميزة وحين خسروا تمت إقالته، وذلك لأنه كان مدربًا مؤقتًا.

واختتم محمد صلاح عن إمكانية التعاقد مع ميكالي: ميكالي رجل متعاقد مع اتحاد الكرة، ولا بد أن يتوقع الجميع شيء جيد، وكل من سيأتي حاليًا سينجح مع الزمالك، حتى لو كان مدربا مستواه 50 أو 60%، لأن كوالتي اللاعبين والجماهير تساعد أي مدرب.
 

مواد متعلقة

محمد صلاح: حلمي طولان الأفضل لخلافه جوميز داخل الزمالك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

الأكثر قراءة

عاجل - رئيس الوزراء: نهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - سوريا ما بعد بشار الأسد.. خريطة النفوذ الجديدة تكشف عن سيناريو صادم للسوريين والمنطقة

عاجل.. الاتحاد الاسباني يعلن إيقاف هانز فليك

عاجل - الحكومة: المتهرب من كشف تعاطي المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه

تعرف على موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"

محمد صلاح: حلمي طولان الأفضل لخلافه جوميز داخل الزمالك

قرارات اتحاد الكرة في أول اجتماع له