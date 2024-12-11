مانشستر يونايتد يُخطط لخطف جوهرة باراجواي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في تدعيم مركز الظهير الأيسر، بناءا على رغبة البرتغالي روبين أموريم مدرب الفريق، خلال الانتقالات القادمة.

موهبة جديدة في طريقها إلى اليونايتد

ويعاني المان يونايتد من النقص العددي في مركز الظهير الأيسر، بسبب كثرة الإصابات التي لحقت بالإنجليزي لوك شو، وعدم جاهزية الهولندي تريال مالاتسيا العائد من الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الألماني فلورينا بلتينبيرج، فإن المان يونايتد يسعى للتعاقد مع الظهير الباراجوياني الشاب دييجو ليون، من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وأكد بلتينبيرج، أن النادي الإنجليزي يكثف مفاوضاته مع سيرو بورتينو الباراجوياني، لضم الظهير الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بينما أشارت بعض التقارير الصحفية، اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض رسمي لضم الظهير الباراجوياني البالغ من العمر 17 عاما، مقابل 4 ملايين دولار.

ويعد دييجو ليون محط اهتمام العديد من الأندية الاوروبية للتعاقد معه خلال الفترة المُقبلة، حيث نجح فى لفت الأنظار منذ بداية الموسم مع فريقه سيرو بورتينو، بعدما أحرز هدفين خلال 21 مباراة شارك فيها حتى الآن.

