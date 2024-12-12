الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد عبدالله لاعب الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته في العضلة الأمامية. 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل على استاد ٩٧٤ في قطر.

وتأهل الأهلي إلى مباراة كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، وهى نفس النتيجة التي فاز بها باتشوكا على بوتافوجو أمس في ديربي الأمريكيتين. 

ويصعد الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا إلى مواجهة ريال مدريد بطل اوروبا في نهائي كأس القارات للأندية الذي سيقام على استاد لوسيل يوم ١٨ ديسمبرالجاري.
 

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الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه

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