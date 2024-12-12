تعرض بوروسيا دورتموند الألماني لضربة إضافية بإصابة قلب دفاعه نيكو شلوتربيك بتمزق في رباط الكاحل تعرض له خلال خسارة الأربعاء أمام برشلونة الإسباني 2-3 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن الخميس.

دورتموند يخسر جهود شلوتربيك بسبب تمزق في رباط الكاحل

وتعرض شلوتربيك للإصابة حين قفز عاليا لمحاولة تسجيل هدف برأسه إثر ركلة حرة في آخر لعبة من المباراة وسقط على كاحله، ليخرج من الملعب على حمالة.

وما يزيد من تأثير هذه الإصابة على دورتموند أن شلوتربيك هو قلب الدفاع الحقيقي الوحيد المتوفر لشاهين في ظل الإصابات الكثيرة في صفوف الفريق.

وقال التركي بعد اللقاء "لا نعرف شيئا حتى الآن بشأن +شلوتي+، لكن الصور تبدو بشعة"، مضيفا "ستكون كارثة إذا غاب أيضا"، في ظل إصابة المدافعين نيكلاس زوله وفالديمار أنطون، ما أجبر لاعب الوسط إيمري تشان على شغل مركز قلب الدفاع في خسارة الأربعاء.

وقال شاهين "دعونا نرى. أنا في انتظار التشخيص"، مضيفا أن شلوتربيك "منزعج بشكل واضح".

دخل دورتموند مباراة الأربعاء وهو يفتقد أنطون وزوله إلى جانب جوليان براندت وماكسيميليان بير، كما اضطر إلى استبدال المدافع النروجي جوليان رايرسون خلال استراحة الشوطين بسبب الإصابة.

في المؤتمر الصحافي قبل المباراة الثلاثاء، ألقى شاهين باللوم في ما يخص كثرة الإصابات على جدول المباريات المزدحم، قائلا "الإجهاد لا يطاق، لا سيما بالنسبة للاعبين الدوليين. لا أعرف متى من المفترض أن يحصلوا على استراحة".

ويحتل دورتموند المركز التاسع، الأول خارج التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، برصيد 12 نقطة مع بقاء جولتين على النهاية، فيما يحتل المركز السادس في الدوري الألماني بفارق 12 نقطة عن غريمه بايرن ميونيخ المتصدر.

وتبقى لدورتموند مباراتان فقط قبل عطلة الأعياد الأحد على أرضه ضد هوفنهايم، ثم بعدها بأسبوع في مواجهة مضيفه فولفسبورغ الذي أقصى فريق شاهين من الدور الثاني لمسابقة الكأس بالفوز عليه 1-0 بعد التمديد في 29 أكتوبر.