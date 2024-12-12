نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، فوزًا هامًا على نظيره فريق أستانا بثلاثية مقابل هدف وحيد، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

أهداف مباراة تشيلسي ضد أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

سجل في الدقيقة 14 من الشوط الأول، اللاعب مارك جويو نجم فريق تشيلسي هدف التقدم في شباك أستانا، بعد تمريرة من نيتو.

ثم أحرز ألكسندر ماروتشكين لاعب فريق تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 18 بأسيست جديد من نيتو.

وأضاف ريناتو فيجا الهدف الثالث لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بتمريرة متقنة من هال.

ومع الدقيقة 45 قلص اللاعب توماسوف الفارق بتسجيل الهدف الأول لصالح أستانا، بعد تمريرة من زميله بارتوليتش.

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