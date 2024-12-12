موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب الفوز على أستانا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، من تحقيق الفوز على نظيره أستانا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب الفوز على أستانا

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره برينتفورد، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 15 ديسمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

txt

نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

txt

موعد مران الأهلي الختامي لمواجهة باتشوكا المكسيكي

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد برينتفورد؛ يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD.

أهداف مباراة تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز تشيلسي ضد برينتفورد

الأكثر قراءة

عاجل- «حلقة الوصل الأخيرة».. سوليفان يسافر إلى الدوحة والقاهرة لإنهاء مفاوضات غزة ( هنا التفاصيل)

"أبو عبيدة" يوجه دعوة لـ "الشبان والمقاومة" في الضفة الغربية لإفشال مخططات إسرائيل

صورة.. ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة

عاجل.. استبعاد مصطفى شوبير من القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

مباحثات مصرية أردنية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار

عاجل.. نادي الفتح السعودي يعلن تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز مديرًا فنيًا للفريق

“ندرس كل الخيارات”.. أول تعليق لحزب الله على الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان

موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب الفوز على أستانا والقنوات الناقلة