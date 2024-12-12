موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب الفوز على أستانا والقنوات الناقلة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، من تحقيق الفوز على نظيره أستانا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب الفوز على أستانا

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره برينتفورد، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 15 ديسمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد برينتفورد؛ يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD.