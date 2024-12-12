غزل المحلة يهزم زد بثلاثية في أول اختبار لـ شوقي غريب

الفجر الرياضي
المحلة
المحلة

انتهت أحداث المباراة التي جمعت فريق غزل المحلة ونظيره زد بفوز الأول على  على الثاني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهم على ستاد المحلة منذ قليل ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

غزل المحلة يفوز على زد

وسجل هدف التقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن طريق لاعبه محمد حمدى ذكى في الدقيقة 12، وأضاف حميدو فاتو الهدف الثانى في الدقيقة 24 وسجل الهدف الثالث عبده يحيى في الدقيقة 37، فيما أحرز شادى حسين هدف زد الوحيد من علامة الجزاء.

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ويتواجد الفريقان في المجموعة الثانية حيث تضم 5 فرق وهم، المصري، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، البنك الأهلي، زد.

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