خالد الغندور: قطر تخطف أنظار العالم مجددًا.. وأتمنى صعود الأهلي لمواجهة ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أنظار العالم كله ستتجه يوم 18 ديسمبر الجاري لدولة قطر وإلى ستاد لوسيل لمتابعة نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين ريال مدريد الأسباني بطل أوروبا والفائز من مواجهة الأهلي المصري بطل إفريقيا مع باتشوكا المكسيكي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أتمنى بكل تأكيد أن يكون الأهلي المصري هو طرف النهائي أمام ريال مدريد في 18 ديسمبر الجاري".

وأضاف:" موعد نهائي كأس الإنتركونتيننتال هو نفس موعد نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر بين الأرجنتين وفرنسا".

وأكمل:" قطر حريصة على إقامة المناسبات الكبرى في هذا التاريخ وهذا من حقها لأن هذا اليوم الذي أعلن فيه صاحب السمو الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني تأسيس دولة قطر، وهو عيد بكل تأكيد".

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واستطرد:"  العالم كله انبهر بنسخة كأس العالم القطرية، إبهار ودقة في كل التفاصيل في الفنادق والطرق وفي الاستادات مثل ستاد خليفة، ستاد الدوحة، ستاد لوسيل وغيرها".

واردف:" هذا كله بجانب كرم الاستضافة العربي الأصيل وهذا ليس بغريب على الشعب القطري الكريم الودود ولا عن حكومته ولا عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

واختتم الغندور:" الحكومة القطرية مع الشعب القطري تعاونوا ليقدموا الصورة الصحيحة والحقيقية للإنسان العربي المعاصر المتحضر والحريص على معتقداته وتقاليده".

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خالد الغندور: قطر تخطف أنظار العالم مجددًا.. وأتمنى صعود الأهلي لمواجهة ريال مدريد

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