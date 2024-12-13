مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
ليون وآينتراخت فرانكفورت
ليون وآينتراخت فرانكفورت

إنتهت منذ قليل المباراة التي جمعت الفريق الألماني آينتراخت فرانكفورت والفريق الفرنسي ليون، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة فرانكفورت وليون

وشهد الشوط الأول سيطرة الفريق الألماني بشكل قوي حتى سجل الهدف الأول في الدقيقة 18 اللاعب انسجار كناوف، بصناعة هوغو ايكيتيكي.

وبعد تسجيل الهدف حاول لاعبي الفريق الفرنسي تحسين أدائهم للسيطرة على أحداث المباراة، وسجل ريان شرقي هدف التعادل في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني لم يمر الوقت طويلًا وعزز مالك فوفانا النتيجة بهدف ثاني سجله في الدقيقة 50، بصناعة ريان شرقي، واستمر الفريق الفرنسي في السيطرة على مجريات اللقاء وسجل ارنست نوواما الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 54.

وظل لاعبي الفريقين يحاولون استغلال الفرص لتعزيز النتيجة، وحاول الفريق الألماني تقليص الفارق، بينما حاول أصحاب الأرض زيادة الأهداف.

txt

سعود عبدالحميد يدخل التاريخ بهدفه في الدوري الأوروبي

txt

سعود عبدالحميد يقود روما للفوز على سبورتنج براجا بثلاثية في الدوري الأوروبي

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 85، بصناعة كان اوزون لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليون إلى 13 نقطة ويتواجد في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الخامس.

أحداث المباراة الدوري الأوروبي إينتراخت فرانكفورت مرموش نتيجة مباراة

مواد متعلقة

الإصابة تحرم ريال مدريد من مبابي أمام فايكانو وتهدد مشاركته بكأس إنتركونتيننتال

خالد الغندور: قطر تخطف أنظار العالم مجددًا.. وأتمنى صعود الأهلي لمواجهة ريال مدريد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر ضربات الجزاء.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت الأهلي LIVE ضربات الجزاء.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا مباشر دون تقطيع | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا(0-0)، في كأس التحدي الإنتركونتيننتال 2024

الآن.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي وباتشوكا | بطولة كأس إنتركونتيننتال