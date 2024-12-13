يونس: جوميز لعب على الوتر العاطفي.. ولكنه خدعنا لهذا السبب!

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، ثقته في لاعبي الفريق الأبيض خلال هذه المرحلة بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب القلعة البيضاء.

وقال يونس في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب على لاعبي الزمالك أن يكونوا على قدر المسؤولية في هذا الموقف الصعب بعد رحيل جوميز، وأتمنى بكل تأكيد أن يدخلوا لقاء المصري بكل ثقة ويحققوا الفوز لحصد الثلاث نقاط ومواصلة صدارة المجموعة".

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وأضاف: "أتمنى أن يكون خليفة جوميز مدير فني مصري، ومن وجهة نظري أن النادي يعاني من ظروف مالية صعبة والأنسب هو مدرب محلي بسبب أزمة الدولار ايضا التي تعاني منها جميع الأندية".

وأوضح: "جوميز كان دائما يلعب على مشاعر الجماهير ووتر العاطفة ولكنه خدعنا بعد رحيله المفاجىء".

وتابع: "مباراة المصري صعبة والفريق البورسعيدي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ولكن القدرات الفنية والفوارق المهارية في صالح نادي الزمالك".

البرتغالي جوزيه جوميز برنامج زملكاوي أيمن يونس

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