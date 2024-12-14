ينتظر قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية مباريات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي والتي يتنافس فيها الكثير من الأندية لحصد اللقب الأعرق على مستوى القارة السمراء.

نجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي الذي فاز عليه بهدف نظيف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

يتم نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة التشامبيونز ليج في الموسم الحالي.

يشارك في دوري أبطال إفريقيا 58 فريق منهم 52 فريق بدايتهم من الدور التمهيدي وهو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة.

أما باقي الأندية فبدأت من الدور التمهيدي الثاني وهي الأندية الأفضل نتائج في البطولة المواسم السابقة.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 نادي، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقان فقط وتعود مباريات خروج المغلوب من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ستنطلق مباريات الدور ربع النهائي في مارس 2025 والدور قبل النهائي في أبريل 2025.

ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا...

- مانيما انيون الكونغولي والجيش الملكي المغربي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- مازيمبي ويانح افريكانز الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- ستاد ابيدجان وأولاندو بايرتس الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الترجي وبيراميدز الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- مولودية الجزائر والهلال السوداني الساعة 9 مساء بتوقيت مصر