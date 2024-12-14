الزمالك بالأبيض الكامل أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عٌقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك بالأبيض الكامل أمام المصري البورسعيدي

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل  سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر  الكامل.

txt

5 مصريين في نهائي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة «MMA»

txt

رئيس نادي باتشوكا: الأهلي هو الفريق التاريخي لمصر.. وجماهير الأحمر تطلع للثأر

حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري  وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي النادي المصري، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي  في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة  لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك المصري البورسعيدي الزمالك والمصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية

مواد متعلقة

رضوان: النسخة الحالية من الكونفدرالية صعبة لهذا السبب

يونس: جوميز لعب على الوتر العاطفي.. ولكنه خدعنا لهذا السبب!

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × فولهام بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز