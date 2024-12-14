ملخص أهداف مباراة نابولي واودينيزي في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق نادي نابولي فوزا كبيرا وصعبا على نظيره فريق اودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فريولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

ملخص أهداف مباراة نابولي واودينيزي

وسجل توفان الهدف الأول لاودينيزي في الدقيقة 23.

وأحرز لوكاكو التعادل لنابولي في الدقيقة 50 صنع ماكتوماني وعاد جيانيتي بالهدف الثاني بالخطأ بمرماه في الدقيقة 77.

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نابولي يحقق فوزا صعبا على اودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

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وسجل انجويسا الهدف الثالث في الدقيقة 81 صنعه له سيميوني وانتهت المباراة 3/1.

واحتل نابولي المركز الثاني كوصيفا برصيد 35 نقطة بعد تحقيق 11 فوز وتعادلين وخسر 3 بينما ظل اودينيزي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة حيث انتصر خلال 6 وتعادل باثنان وهزم بثمانية.

أهداف مباراة نابولي وأودينيزي الدورى الايطالى فريق أودينيزي

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