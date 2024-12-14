بيراميدز يسقط أمام الترجي بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


سقط فريق بيراميدز في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق الترجي التونسي، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الترجي يهزم بيراميدز

وسجل يوسف البلايلي هدف فريق الترجي التونسي الأول في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بينما عزز الياس موكوانا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

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وسيطر فريق الترجي على معظم مجريات الشوط الثاني دون خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز الذي حاول في تقليص النتيجة ولكنه فشل في هز شباك الفريق التونسي.

ورفع فريق الترجي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بعد مرور ثلاث جولات، بينما يحل فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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