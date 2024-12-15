مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. ازدادت معدلات الترقب في الأوساط الرياضية مع اقتراب موعد ديربي مانشستر المرتقب بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، الذي يأتي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي 2024-2025.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن يلتقي الفريقان في ديربي مانشستر اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة. تعد هذه المباراة من العيار الثقيل نظرًا للظروف المتقلبة التي يمر بها الفريقان في الفترة الحالية. يسعى مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، والعودة إلى مسار الانتصارات لتأكيد قدرته على المنافسة على جميع الجبهات. ومن جهة أخرى، يأمل مانشستر يونايتد في استعادة بريقه وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له الثقة التي افتقدها مؤخرًا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي



يبحث جميع محبى كرة القدم عن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، فسوف يتم نقل المباراة عبر عدة قنوات مفتوحة أبرزهم قناة بي إن سبورت الناقل الحصري والرسمي لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تتميز القناة بتقديم تغطية مميزة وتحليلات فنية من أفضل المعلقين الرياضيين، لذلك تعتبر الخيار الأمثل دائما لجميع محبى كرة القدم، فسوف نوفر لكم تردد القناة عبر كافة الأقمار الصناعية فى السطور الاتية.

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي



تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعى النايل سات

تردد القناة: 11054.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد بي إن سبورت على القمر الصناعى عرب سات

تردد القناة: 12379.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تصريحات بيب جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن المواجهة المرتقبة في المؤتمر الصحفي قائلًا: "أنا سعيد حقًا بالطريقة التي لعبنا بها، علينا أن نُسدد أكثر، نعم، علينا أن ندافع أفضل، نعم". كما أشار إلى أن ديربي مانشستر هو "مجرد مباراة كرة قدم، نفس عدد النقاط مع أي مباراة أخرى، ربما تكون عاطفية بالنسبة للمشجعين ولكن في مثل هذه المباريات كلما كنت أقل عاطفة كلما كنت أفضل".

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

شهدت مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عبر التاريخ الكثير من الإثارة والندية. حيث التقى الفريقان في 194 مباراة بمختلف البطولات. وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز في 79 مباراة، بينما فاز مانشستر سيتي في 62 مباراة، وانتهت 53 مباراة بالتعادل. سجل الشياطين الحمر 276 هدفا، فيما استقبلت شباكهم 274 هدفا، مما يعكس القوة والتقارب الكبيرين بين الفريقين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراتين وخسارة لقاء واحد، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام إيفرتون. ويأتي تشيلسي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، يليه أرسنال في المركز الثالث برصيد 29 نقطة. ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 8 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم، حيث سجل 27 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي



مانشستر سيتي يسعى لتعزيز قوته الهجومية بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ومن المتوقع أن يدخل المباراة بالتشكيل التالي: