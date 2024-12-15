رمضان السيد: كولر يتحمل مسئولية خسارة الأهلي أمام باتشوكا.. ولا بد من قرار عنيف ضد كهربا

الفجر الرياضي
رمضان السيد
رمضان السيد

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر يتحمل الخسارة من باتشوكا المكسيكي، مشيرًا إلى أن التشكيل والتغييرات وهناك أمور فنية تخص إدارة المباراة نفسها، موضحًا بأن خروج بعض اللاعبين لم يكن جيدًا.

رمضان السيد: كولر يتحمل مسئولية خسارة الأهلي أمام باتشوكا.. ولا بد من قرار عنيف ضد كهربا

وقال عبر برنامج بلس 90 عبر شاشة قناة النهار: "لم يكن خروج وسام أبوعلي وعطية الله قرار جيد، وفي رأيي أن كهربا بعيد تمام عن مستواه ولا بد أن يكون هناك قرار عنيف ضد اللاعب، حتى أن (الجدية نفسها لم تعد موجودة)، سواء في الفرصة الضائعة أو ركلة الترجيح التي سددها بتراخي شديد".

وأضاف: "عمر كمال عبدالواحد سدد ركلة الترجيح بشكل سيئ جدًا، وكهربا لم يكن موفقًا في المباراة، وحتى كان يخطئ في تمرير الكرة لزملائه في اللقاء، وكولر فنيًا في الفترة الماضية لم يكن جيدًا".

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وواصل: "اضاعة المباراة بهذه الطريقة خصوصا في ركلات الترجيح أمر غير مقبول للغاية، الأهلي اضاع فرصة تاريخية بالصعود لنهائي البطولة ومواجهة ريال مدريد الاسباني".

وزاد: "الأهلي اضاع مكاسب كثيرة بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي، كان سيحدث نقلة كبيرة في النادي، لابـد من العمل حاليًا بقوة لتدعيم الفريق وترميم صفوفه وضم عناصر قوية".

وأكمل: "كولر مدرب جيد، ولكنه يحتاج لتعاقدات جديدة قبل كأس العالم للأندية، من الصعب رحيله عن الأهلي حاليا".

وبسؤاله من الأفضل كولر أم جوميز، علق قائلا: "كولر طبعًا، بالأرقام وداخل الملعب، وكولر كان خلال فترة سابقة يفعل أمور تؤكد بأنه (مدرب عالمي) لكن الموسم الحالي الفريق بدنيا وفنيا غير جيد".

وأتم: "الأهلي يحتاج لصفقات سوبر قوية تصنع الفارق، من الصعب أن يظهر الأهلي بهذا المستوى وبنفس اللاعبين في كأس العالم للأندية"

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