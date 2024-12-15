في الذكري الـ52 لصرخته الأولى.. عبد الحميد بسيوني "قناص" استثنائي ورحلة درامية مع كرة القدم

عبد الحميد بسيوني هو واحد من القلائل الذين حفروا مكانهم في قلوب الجماهير الزملكاوية وكتبت حروف اسمها من ذهب داخل جدران ميت عقبة، والذي ولد في 15 ديسمبر عام 1972 بمحافظة كفر الشيخ.

عبد الحميد بسيوني "قناص" استثنائي ورحلة درامية مع كرة القدم

باسيو الكرة المصرية كما يحب أن يلقبه الجماهير لم يأت لنا من بوابة النجوم أوالسوبر أستار، بل هو الاستثناء بكل حذافيره، وبكل ما اوتيت هذه الكلمة من معنى، لإنه اللاعب المغمور الذي يلعب لفريق كفر الشيخ بالدرجة الثانية ثم ينتقل إلى نادي كبير وهو الزمالك فى صيف عام 1997وذلك بعد أن أظهر موهبة كبيرة فى مركز رأس الحربة بعدما أصبح هداف دورى الدرجة الثانية، "شحاتة أبو كف "كما لقبه جماهير الزمالك وقتما كان لاعبًا ضمن صفوف النادي مثله مثل غيره من العديد من النجوم صحيح كان هناك توقعات بنجاحه، لكن نجاح جزئي معروف بدايته ونهايته.

نجح بسيونى في أن يحفر اسمه بقوة داخل التشكيل الأساسى للفارس الأبيض وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفاُ وذلك بموسم 1997/1998 فى أول موسم له بالقميص الأبيض.

حقق بسيوني 4 بطولات مختلفة مع القلعة البيضاء، هى الدورى المصرى عام 2000 /2001 بطولة الكأس فى 1998 بالإضافة بطولة الأفرو- آسيوية 1998 وبطولة أبطال الكؤوس الأفريقية 1999/2000.

كما لعب بسيونى فى صفوف فريق الإسماعيلى مع الجيل الذهبى الذى ضم محمد بركات وإسلام الشاطر وعمرو فهيم وجون أوتاكا، محققا مع الدراويش لقب الدورى بعد منافسة ثلاثية مع القطبين الأهلي والزمالك موسم 2001/2002 محرزا 21 هدفًا بقميص الدراويش فى موسمين فقط بالدورى وهدفا إفريقيا وحيد ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقى.

وفي عام 2003 انضم بسيوني لفريق حرس الحدود الصاعد للدورى المصرى حديثا لمدة 6 مواسم كان يمثل خلالها عنصر الخبرة للاعبين الشباب فى الفريق العسكرى فى ذلك الوقت أحرز فيها 30 هدفا.

وفي 22 يناير 2010 أسدل الستار عن رحلة باسيو في ملاعب الكرة المصرية وعلق بسيوني حذائه في مباراة اعتزاله والتي جمعت فريقى الزمالك وحرس الحدود على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر،، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه الراحل علاء على، وشارك عبد الحميد بسيونى فى اللقاء مع فريق حرس الحدود.

ويمتلك بسيوني مشوارًا مميزًا مع الساحرة المستديرة وذلك بعدما مر بمجموعة من المطبات الصعبة والمفاجآت المذهلة التى غيرت كل حياته من الفشل إلى النجاح ،، أحرز بسيونى خلال مسيرته 71 هدفا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز و13 هدفا ببطولات إفريقيا ،، وتم تكريمه من الاتحاد لدولي لكرة القدم "الفيفا" في عام 1999 لكونه حطم الرقم القياسي بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" 3 أهداف في (4 دقائق و5 ثواني) مع منتخب مصر ضد نامبيا في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال كوريا واليابان 2002 وكان الفراعنة تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري، يلعبون في مجموعة الموت بجانب منتخبات السنغال الذي تأهل عن تلك المجموعة، بالإضافة إلى الجزائر والمغرب ونامبيا وكان حينها باسيو قادما من المنتخب العسكري الفائز ببطولة كأس العالم العسكرية مع المنتخب المصري العسكري.

حقق بسيونى 4 بطولات لكأس العالم العسكرية وبطولتى إفريقيا وحصل على لقب هداف كأس العالم العسكرية 2001 ،، كما حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى مرتين وميدالية الجيش وهى أعلى وسام في القوات المسلحة للمدنيين.

وعلى الصعيد التدريبى نجح بسيونى فى تسجيل أول بطولة فى تاريخه وذلك حينما قاد طلائع الجيش للتتويج بكأس السوبر المحلى في 21 سبتمبر 2021، على حساب الأهلي البطل التاريخي للمسابقة.

15 ديسمبر 1972 15.. ديسمبر 2024.. "كل سنة وأنت طيب يا باسيو"