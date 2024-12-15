ليفربول يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي بعد تعادل مثير أمام فولهام

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

 واصل فريق ليفربول نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد التعادل مع ضيفه فولهام بنتيجة 2 / 2 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة، اليوم السبت.

ليفربول يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي بعد تعادل مثير أمام فولهام

تقدم فولهام مرتين في النتيجة، حيث سجل أندرياس بيريرا الهدف الأول في الدقيقة 11.

وبعدها أكمل ليفربول اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ظهيره الأيسر أندرو روبرتسون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17.

أدرك ليفربول التعادل بهدف مهاجمه الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 47، ولكن فولهام تقدم مجددا بهدف ثان سجله رودريجو مونيز في الدقيقة 76.

الدوماني: الزمالك دائما قادر على تخطي الصعاب بسبب شخصية البطل

عمرو أديب عن خسارة الأهلي أمام باتشوكا: "كنت حاسس أن الزمالك بيلعب.. وجنرال حظ تخلى عنهم"

وأفلت أصحاب الأرض بنقطة التعادل بهدف ديوجو جوتا في الدقيقة 86.

وتعثر ليفربول للجولة الثانية على التوالي بعد تعادله 3/3 في المباراة السابقة أمام نيوكاسل يونايتد، ليفقد أربع نقاط ثمينة ويمنح منافسيه فرصه لتقليص فارق النقاط.

ولكن ليفربول بقى في قمة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، أما فولهام بقى في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

 

مواد متعلقة

عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

الدوماني: الزمالك دائما قادر على تخطي الصعاب بسبب شخصية البطل
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

ليفربول يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي بعد تعادل مثير أمام فولهام

متعة بلا حدود للأطفال.. تردد طيور الجنة بيبي الجديد على نايل سات