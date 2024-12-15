توقيت متابعة مباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره برينتفورد اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقيت متابعة مباراة تشيلسي ضد برينتفورد

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وبرينتفورد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرينتفورد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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