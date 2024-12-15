قرر نادي وولفرهامبتون، إقالة مديره الفني جاري أونيل من منصبه، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد.

وولفرهامبتون يقيل مدربه جاري أونيل

ويعاني وولفرهامبتون من النتائج المخيبة هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 16 مباراة، وذلك عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه إيبسويتش تاون، أمس السبت، في المرحلة الـ16 للمسابقة.

وكانت هذه هي الخسارة الـ11 هذا الموسم والرابعة على التوالي، التي يتلقاها الفريق الملقب بـ(الذئاب) في البطولة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)

وتم تعيين أونيل في أغسطس/آب 2023 بعد رحيل الإسباني جولين لوبيتيجي ووقع عقدًا جديدًا لمدة أربع سنوات مع النادي في الشهر ذاته من هذا العام.

وقاد أونيل وولفرهامبتون للحصول على المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق لكنه وجد نفسه في صراع من أجل تفادي الهبوط هذا الموسم.

يذكر أن وولفرهامبتون يبتعد بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان.