وولفرهامبتون يقيل مدربه جاري أونيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قرر نادي وولفرهامبتون، إقالة مديره الفني جاري أونيل من منصبه، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد.

وولفرهامبتون يقيل مدربه جاري أونيل

ويعاني وولفرهامبتون من النتائج المخيبة هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 16 مباراة، وذلك عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه إيبسويتش تاون، أمس السبت، في المرحلة الـ16 للمسابقة.

وكانت هذه هي الخسارة الـ11 هذا الموسم والرابعة على التوالي، التي يتلقاها الفريق الملقب بـ(الذئاب) في البطولة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)

وتم تعيين أونيل في أغسطس/آب 2023 بعد رحيل الإسباني جولين لوبيتيجي ووقع عقدًا جديدًا لمدة أربع سنوات مع النادي في الشهر ذاته من هذا العام.

وقاد أونيل وولفرهامبتون للحصول على المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق لكنه وجد نفسه في صراع من أجل تفادي الهبوط هذا الموسم.

يذكر أن وولفرهامبتون يبتعد بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان.

 

مواد متعلقة

هاو يكيل المديح لنجم نيوكاسل

مصر تحصد 10 ميداليات في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة «MMA»
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الزمالك والمصري اليوم في كأس الكونفدرالية