هاو يكيل المديح لنجم نيوكاسل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يتطلع إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل، لقيادة فريقه نحو الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

هاو يكيل المديح لنجم نيوكاسل

ويلتقي نيوكاسل مع ضيفه برينتفورد، يوم الأربعاء، في دور الثمانية، حيث يسعى لإنجاز يفوق ما حققه قبل عامين، حينما بلغ نهائي المسابقة أمام مانشستر يونايتد.

ويدخل نيوكاسل المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه ليستر سيتي، أمس السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل هاو أن يتواصل التعاون بين ساندرو تونالي وبرونو جيماريش وجويلينتون في وسط الملعب، والذي تحقق خلال لقاء ليستر، الذي شهد بروز الدولي الإيطالي بشكل خاص.

وتحدث هاو عن تونالي، حيث قال "أعتقد أنه كان جيدًا للغاية، من الواضح أنه يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع بشكل مختلف تماما عن برونو، ولكن بنفس الفعالية، لديك طريقتان مختلفتان للعب في هذا المركز، لكنني أعتقد أن كليهما فعال للغاية".

وأضاف هاو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أعتقد أنه غطى الملعب بشكل جيد حقا، كان أداؤه رائعا مرة أخرى وهو ذكي جدًا بالكرة".

وتابع "إنه يتخذ قرارات جيدة، لقد انضم للفريق من أجل اللعب في هذا المركز بالتأكيد ويمنحنا نظرة جيدة حقًا، أنا متحمس لكيفية ظهور الثلاثي في ​​خط الوسط".

وعاد تونالي، الذي جاء من ميلان، للفريق تدريجيًا، منذ انتهاء إيقافه لمدة 10 أشهر بسبب انتهاكه لوائح المراهنات، حيث استغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود للياقته الكاملة في المباريات ويبني علاقة جيدة مع اللاعبين من حوله.

وشدد هاو في ختام حديثه "إنني سعيد، لكن تركيزنا أصبح ينصب الآن على المباراة المقبلة يوم الأربعاء، وتكرار نفس الأداء".

 

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