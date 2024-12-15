مجلس الزمالك بالكامل يحضر مباراة المصري البورسعيدي

الفجر الرياضي
لبيب
لبيب

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على حضور مباراة الفريق أمام  المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مجلس الزمالك وميدو في مدرجات ملعب مباراة المصري

جاء حضور مجلس إدارة الزمالك بالكامل من أجل دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني في مباراة الفريق البورسعيدي.

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كأس الكونفدارلية.. عاجل تشكيل الزمالك والمصري لمواجهة الجولة الثالثة

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حافلة الزمالك تصل ستاد الجيش ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

وفي نفس الوقت تواجد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق في مقصورة ستاد الجيش لمساندة الفريق.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي  باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة  لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

إدارة نادي الزمالك احمد حسام ميدو إدارة الزمالك استاد الجيش الزمالك والمصري الزمالك

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