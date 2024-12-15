آينتراخت فرانكفورت يحصن لاعبه من أطماع بايرن ميونخ

اقترب نادي آينتراخت فرانكفورت، والذي يشارك ضمن صفوفه المهاجم المصري المتألق عمر مرموش من تمديد تعاقده مع مدافعه الألماني الشاب نامدي كولينز.

فرانكفورت يقترب من تمديد عقد كولينز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورتس الألمانية، فإن نامدي كولينز سيوقع على عقد طويل المدى مع ناديه، وتحديدا حتى يونيو 2030.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة فرانكفورت أتمت الاتفاق مع كولينز على كافة الأمور المالية والتعاقدية، ومن المتوقع الإعلان على تجديد عقد اللاعب خلال الأيام القادمة.

وقد أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى وجود اهتمام من جانب النادي البافاري للتعاقد مع كولينز، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فرانكفورت منذ بداية الموسم الحالي.

وانضم المدافع الألماني البالغ من العمر 20 عاما، إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت قادما من بوروسيا دورتموند، صيف 2023، بمقابل مليون يورو.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في ترتيب جدول البدونسليجا، برصيد 27 نقطة، من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق بايرن ميونخ، والذي يمتلك في رصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

