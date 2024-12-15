عاجل.. تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد مجدي عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
  • خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.
  • خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
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ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

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