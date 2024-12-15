اجتماع عاجل في الأهلي بين الخطيب وكولر ولجنة التخطيط

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن اجتماع عاجل في النادي الأهلي بين محمود الخطيب والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع لجنة التخطيط.

اجتماع بين الخطيب وكولر ولجنة التخطيط

وقال جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "أبلغ محمود الخطيب لجنة التخطيط وكولر بعقد اجتماع عاجل خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف:" الخطيب طلب تجهيز تقرير المدير الرياضي عن مباراة باتشوكا كما طلب من كولر أيضًا تجهيز تقريره عن المباراة".

واختتم: "طلب الخطيب من لجنة التخطيط وهاني رمزي مدير إدارة الاسكوتنج والقائم بأعمال مدير التعاقدات، تجهيز تصورهم عن الفترة المقبلة وتجهيز ملف اللاعبين المرشحين للتعاقد معهم".