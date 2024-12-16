عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.


جاء بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني أمس الأحد، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية الإفريقية


وسيقود المدير الفني تدريب الفريق الأول اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز..

جروس
جروس


ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نضيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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