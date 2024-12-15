تحت أنظار جروس.. الزمالك يحقق الفوز على المصري البورسعيدي بهدف زيزو وينفرد بصدارة المجموعة

الفجر الرياضي
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي، بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يحقق الفوز على المصري البورسعيدي

جاء هدف القلعة البيضاء في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

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جدير بالذكر، أن هذه المباراة تأتي تحت أنظار المدرب السويسري كريستيان جروس الذي يتابع اللقاء من المدرجات في إطار استعداداته لتولي  القيادة الفنية للزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وبهذا الفوز نجح لاعبي القلعة البيضاء في الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة، والتي تضم أندية المصري وانيمبا  النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

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