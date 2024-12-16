تدريبات استشفائية خاصة للاعبي الزمالك الأساسيين أمام المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري التي أقيمت مساء الأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس اكتفاء اللاعبين الأساسيين بتدريبات استشفائية وتأهيلية خوفًا من تعرضهم للإجهاد.

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كريستيان جروس يقود مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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