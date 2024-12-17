كريم حسن شحاتة: ظلم حسام حسن في 98 يتكرر من جديد مع زيزو

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ظلم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعدم حصوله على أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

تعليق كريم شحاتة على خسارة زيزو لجائزة أفضل لاعب

وواصل كريم حسن شحاتة، فى برنامج( كورة كل يوم) الذى يذاع على شاشة قناة الحياة، أن ويليامز حارس صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا حصل على جائزتين كأفضل حارس وأفضل لاعب داخل القارة، وهو ما يدعو للاستغراب أن يمنح الكاف جائزتين لحارس جنوب إفريقيا وخاصة أنه لم يحقق إلا بطولة وحيدة وهى دوري السوبر الإفريقي، ولكن زيزو حصل على بطولتين الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

وأضاف كريم حسن شحاتة، أن الاتحاد الإفريقى صدم المصريين سواء الجماهير الزمالكوية أو الأهلاوية والكل توقع حصول زيزو على أفضل في إفريقيا.

واختتم كريم حسن شحاتة، أن سيناريو أحمد سيد زيزو تكرر من قبل عام 98 مع حسام حسن المدير الفني الحالى للمنتخب، بعد أن تم حرمانه من جائزة أفضل لاعب في إفريقيا رغم حصوله على هداف بطولة إفريقيا التي أقيمت في جنوب إفريقيا وأفصل لاعب في البطولة وتم منح الجائزة لمصطفى حجى لاعب منتخب المغرب رغم خروجه منتخب بلاده من دور ال8 للبطولة.