موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري



يعود نادي الزمالك للمنافسات المحلية وذلك بمواجهة مرتقبة وقوية أمام سيراميكا كليوبترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتشهد المواجهة الظهور الأول للمدرب كريستيان جروس بعد عودته لتدريب الفارس الأبيض عقب رحيل جوزيه جوميز لنادي الفتح.

ويحتل نادي الزمالك وصافة تدريب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، وعلى الجانب الاخر يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا في الدوري المصري

وتنطلق صافرة لداية مباراة الزمالك والمصري، الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا في الدوري المصري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

6h

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