رسائل نارية.. تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

الفجر الرياضي
كريستيان جروس
كريستيان جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليو باترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

رسائل نارية.. تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك 


وتحدث جروس مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، وأكد على أهمية هذه المرحلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.
وأكد المدير الفني  على ثقته التامة في كل أفراد الفريق لتنفيذ المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة من أجل الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات. 

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وحرص جروس على الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعدادًا للمباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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