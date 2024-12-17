الزمالك يلتقى تيانجين ببطولة العالم لأندية الطائرة «سيدات»

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

التقى الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" مع نظيره تيانجين بوهاي بانك، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الصين خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري.

الزمالك يلتقى تيانجين ببطولة العالم لأندية الطائرة «سيدات»

وخاض فريق الزمالك مرانًا خفيفًا صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة بطل الصين.

وقام الجهاز الفني خلال المران الختامي، بتطبيق الجمل التكتيكية والخطيطة المنتظر تطبيقها أمام بطل الصين.

جدير بالذكر، أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى بجانب فرق: "تيانجين بوهاي بانك الصيني ـ جيرداو ميناس البرازيلي - فيرو فولي ميلان الإيطالي".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".
 

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