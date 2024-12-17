موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



يعود النادي الأهلي للمنافسة الأفريقية والتي يواجه فيها فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاهلي قد خاض مباراة وحيدة في دور المجموعات والذي تفوق فيها على حساب ستاد ابيدجان برباعية مقابل هدفين ليعود لمنافسات كأس إنتركونتيننتال أمام باتشوكا والذي سقط أمامه بركلات الترجيح.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد والقنوات الفضائية الناقلة:-

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تقام المباراة الأحد المقبل الموافق الثاني والعشرون من شهر ديسمبر الجاري وذلك في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

