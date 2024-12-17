بقيادة جروس تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي  استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليو باترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت هذه الفقرة رفع المعدل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة، وخاض اللاعبون العديد من التدريبات التأهيلية والبدنية المتنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك.

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وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية للوقوف على حالة اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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