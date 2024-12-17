ميلان يقترب من تحصين حارسه بعقد جديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اقترب إيه سي ميلان الإيطالي من تمديد عقد الفرنسي الدولي مايك مينيان، حارس مرمى الفريق، خلال الأيام القليلة القادمة.

ميلان يصل لاتفاق نهائي مع مينيان على التجديد

وينتهي عقد مايك مينيان مع الروسونيري، في نهاية الموسم المقبل، وتحديدا في يونيو 2026.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن إدارة ميلان عقدت جلسة مطولة خلال الساعات الأخيرة مع الحارس الفرنسي، شهدت الاتفاق على الخطوط العريضة حول بنود التعاقد من حيث عدد المواسم والشروط.

وأضاف فابريزيو، أن الفرنسي مايك مينيان سيوقع عقدا جديدا مع الروسونيري، حتى يونيو 2029. وسيتم الإعلان عنه قريبا.

وانضم الحارس الفرنسي البالغ من العمر 29 عاما إلى صفوف إيه سي ميلان صيف 2021، قادما من ليل، بمقابل

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ميلان يقترب من تحصين حارسه بعقد جديد