أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لم يحدث أي تواصل أو اتفاق مع إدارة الزمالك، لعودة ناصر منسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

البنك الأهلي يكشف حقيقة الاتفاق مع الزمالك على عودة ناصر منسي

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" جميع الصفقات تتراوح من 10 مليون وأقل، والإعارة تكون في حدود 3 مليون".

وتابع:" بيعنا ناصر منسي للزمالك مقابل 20 مليون جنيه، واستعارة حسام أشرف، ولم يحدث أي حديث رسمي مع الزمالك لعودة منسي في الصيف الماضي".

وواصل:" أسامة فيصل، تم شراءه من الزمالك، قبل إنتهاء عقده مع الزمالك، وحسمنا الصفقة خوفًا من تجديد عقده اللاعب مع الزمالك، أو الرحيل لنادي آخر".