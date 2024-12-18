البنك الأهلي يكشف حقيقة الاتفاق مع الزمالك على عودة ناصر منسي

الفجر الرياضي
ناصر منسي
ناصر منسي

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لم يحدث أي تواصل أو اتفاق مع إدارة الزمالك، لعودة ناصر منسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

البنك الأهلي يكشف حقيقة الاتفاق مع الزمالك على عودة ناصر منسي

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" جميع الصفقات تتراوح من 10 مليون وأقل، والإعارة تكون في حدود 3 مليون".

txt

عاجل | زيزو سيجدد خلال ساعات.. وجروس لم يوقع مع الزمالك حتى الآن

txt

عاجل.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ "فيفا"

وتابع:" بيعنا ناصر منسي للزمالك مقابل 20 مليون جنيه، واستعارة حسام أشرف، ولم يحدث أي حديث رسمي مع الزمالك لعودة منسي في الصيف الماضي".

وواصل:" أسامة فيصل، تم شراءه من الزمالك، قبل إنتهاء عقده مع الزمالك، وحسمنا الصفقة خوفًا من تجديد عقده اللاعب مع الزمالك، أو الرحيل لنادي آخر".

ناصر منسي أشرف نصار الزمالك البنك الاهلي عودة ناصر منسي

مواد متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في كأس الرابطة

الكشف خارطة ميركاتو الأهلي المقبل

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

عاجل.. خطة الخطيب لتدعيم الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

إبراهيم عيسى: وجود أهل “الجولاني” في مصر خطر

علي هامش مهرجان الفيلم القصير.. عاطف عبداللطيف يضع خطوط عريضة لاستثمار الفن في السياحة والسينما

أشرف نصار يكشف سبب تفضيل اللاعبين الانتقال إلى البنك الأهلي

صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين

عاجل.. إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا

زينة: أولادي مش مفتقدين وجود الأب