مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية اليوم والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسمها الحالي 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

أرسنال ضد كريستال بالاس، في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN SPORTS 4.

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة،ز - beIN SPORTS 5.

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موعد مباراة ليفربول القادمة أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

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موقف ريال مدريد من ضم نجم ليفربول

ساوثهامتون ضد ليفربول، في تمام الساعة 22:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 2

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في الموسم الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أرسنال ضد كريستال بالاس beIN SPORTS الرابطة الإنجليزية الأندية الإنجليزية بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بطولة كأس الرابطة

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