مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية اليوم والقنوات الناقلة
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسمها الحالي 2024-2025.
مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية
أرسنال ضد كريستال بالاس، في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN SPORTS 4.
نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة،ز - beIN SPORTS 5.
ساوثهامتون ضد ليفربول، في تمام الساعة 22:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 2
والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في الموسم الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا