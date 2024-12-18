خاص.. اتجاه قوي داخل الأهلي لفسخ التعاقد مع بيرسي تاو في يناير المقبل

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" عن وجود اتجاه قوي داخل مجلس الإدارة لإنهاء التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويأتي هذا التوجه بعد تقييم شامل لأداء اللاعب منذ انضمامه للفريق، حيث تعرض تاو لعدة إصابات أثرت على استمراريته ومستواه الفني.

ورغم تقديمه لمحات مميزة في بعض المباريات، إلا أن إدارة النادي ترى ضرورة التعاقد مع لاعب جديد يمكنه تلبية تطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن تاو انضم إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون الإنجليزي، وكان أحد أبرز الصفقات التي تم التعاقد معها بناءً على توصية من المدرب السابق بيتسو موسيماني، ومع ذلك، يبدو أن الإصابات المتكررة وصعوبة الاعتماد عليه بشكل مستمر دفعت الإدارة لإعادة النظر في مستقبله مع الفريق.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القادمة بعد مناقشة الأمر مع الجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيل كولر.