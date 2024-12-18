سيكون لامين يامال، نجم برشلونة، الغائب الأكثر تأثيرا على الفريق في مباراة السبت المقبل أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

برنامج علاجى خاص لتجهيز يامال فى برشلونة

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد تكون مباراة أتلتيكو حاسمة في سباق الصدارة، لذا لا يريد برشلونة أن يخسر يامال لفترة أكبر، لذا يعمل النادي على ضمان عودة اللاعب الشاب في السوبر الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة بدأ تطبيق علاج على يامال باستخدام عوامل النمو على كاحله المصاب.

وأوضحت أن هذه التقنية يتم من خلالها معالجة المنطقة المصابة باستخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية، التي قد تسرع من عملية التعافي، بالإضافة إلى ذلك، سيرتدي يامال حذاء خاصا لتثبيت وحماية الكاحل.

وكان يامال تعرض للإصابة مباراة ليجانيس بالدوري الإسباني.

ووفقا لتوقعات الفريق الطبي لبرشلونة، ستكون مدة غيابه المقدرة من 3 إلى 4 أسابيع، لذا يبذل برشلونة جهوده لضمان جاهزية لاعبه لخوض نصف النهائي في 8 يناير أمام أتلتيك بيلباو.