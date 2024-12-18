ليتش مديرا فنيا لفريق سالزبورج النمساوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر نادي ريد بول سالزبورج النمساوي لكرة القدم، تعيين توماس ليتش كمدير فني، ليعود لتدريب الفريق خلفا لبيباين لايندرز.

ليتش مديرا فنيا لفريق سالزبورج النمساوي

وسيحصل ليتش على عقد حتى 2027 وسيتم تقديمه بشكل رسمي يوم 3 يناير. وكانت آخر مهمة تدريبية لليتش مع فريق بوخوم بالدوري الألماني حيث رحل عن الفريق في أبريل الماضي.

وكان ليتش درب سالزبورج تحت 16 عاما وتحت 18 عاما وفريق الشباب في الفترة من 2012 إلى 2015.

وقال ليتش:"يبدو شعورا جيدا جدا أن أكون هنا مجددا. ريد بول سالزبورج هو نادي مميز بالنسبة لي، حيث عشت معه بعض التجارب، والآن أتمكن من العودة إليه كمدير فني للفريق الأول".

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وقال روفن شرودر، المدير الإداري للشؤون الرياضية بسالزبورج:"توماس يعرف نادينا بشكل جيد من خلال عمله السابق واكتسب الكثير من الخبرات الدولية في العديد من الدوريات".

وأضاف:"من خلال حل هذا المركز الهام سريعا، نحن الآن قادرون على الاستمرار في التخطيط لبقية الموسم بأكبر قدر ممكن من النجاح دون أي قيود".

واضطر لايندرز، مساعد المدرب السابق بفريق ليفربول، للرحيل يوم الاثنين الماضي في أعقاب النتائج السلبية التي يحققها الفريق.

وبعد تتويجه بعدة ألقاب في سويسرا، يتواجد سالزبورج في المركز الخامس بالدوري المحلي، وخسر في مبارياته الخمس بدوري أبطال أوروبا.

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