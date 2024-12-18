يعد اللاعب صالح الشهري، مهاجم فريق اتحاد جدة، من أبرز الأوراق التي ينتظر أن يعول عليها الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في الكويت.

بعد تألقه مع الاتحاد.. الشهري يعزز آمال "الأخضر" في خليجي 26

وخطف الشهري الأنظار هذا الموسم بعد انتقاله إلى الاتحاد، حيث ساهم في تصدر فريقه لجدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد 13 جولة، وذلك بعد الانتقال إليه قادمًا من الهلال الذي كان قد ترك بصمة واضحة فيه خلال تجربته مع الفريق.

بدأ الشهري (31 عامًا) مسيرته مع النادي الأهلي حيث تخرج في أكاديمية النادي ولعب في فئة الشباب به قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي بيرامار البرتغالي عام 2012 في تجربة استمرت عامًا ونصف العام.



وبعد تجربته في البرتغال، عاد الشهري إلى النادي الأهلي الذي انتقل منه إلى الرائد عام 2015، لتشهد فترته مع الفريق توهجًا للمهاجم الذي سجل 22 هدفًا مع ناديه الجديد، الأمر الذي جعله محط اهتمام الهلال الذي تعاقد معه عام 2019 على سبيل الإعارة ثم بعقد بيع نهائي بدءًا من عام 2020.

ومع الانتقال إلى الهلال، بدأ الشهري يفرض اسمه كواحد من أبرز المهاجمين المحليين في دوري المحترفين السعودي، وعلى الرغم من عدم مشاركته أساسيًا في العديد من المباريات، فإنه كان بديلًا ذهبيًا للهلال وتمكن من حسم العديد من المباريات بفضل الأهداف التي سجلها بعد نزوله، ليتوج مع الفريق الأزرق بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

وجاء تألق الشهري مع الهلال ليمنحه مكانا في قائمة المنتخب السعودي، حيث يصبح المهاجم الأساسي لكتيبة "الأخضر" وهو ما استغله اللاعب الذي سجل واحدًا من أغلى الأهداف في تاريخ الكرة السعودية، عندما أحرز هدف التعادل في شباك منتخب الأرجنتين في كأس العالم بقطر عام 2022 في المباراة التي حقق فيها منتخب السعودية فوزًا تاريخيًا بنتيجة 2-1 على منتخب "راقصو التانغو"، الذي شق طريقه بعد ذلك للتتويج بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه.

وعلى مستوى المنتخب، لعب الشهري مع الفريق الأخضر في 36 مباراة بينها 24 مباراة أساسيًا، وسجل خلال هذه المباريات 13 هدفًا، حيث يطمح الآن لمنح لقب كأس الخليج لمنتخب بلاده، الذي عانى من النتائج المهتزة خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتأزم موقف منتخب السعودية في الدور الثالث (الحاسم) بالتصفيات المؤهلة للمونديال، حيث يحتل المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متساويًا في نفس الرصيد مع منتخبات إندونيسيا والبحرين والصين، بينما يتأخر بفارق 10 نقاط خلف منتخب اليابان (المتصدر)، بعد مرور 6 جولات على انطلاق هذا الدور.

