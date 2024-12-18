الرجاء المغربي يعين عبد الصادق مساعدًا للمدرب البرتغالي سابينتو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

استعان الرجاء حامل لقب الدوري المغربي، اليوم الأربعاء، بلاعبه السابق حفيظ عبد الصادق في منصب مساعد المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو في مسعى لتصحيح المسار بعد تراجعه في المسابقة وتذيل مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.

الرجاء المغربي يعين عبد الصادق مساعدًا للمدرب البرتغالي سابينتو

وسبق لعبد الصادق العمل في منصب المدرب المساعد للرجاء في مناسبتين مع محمد فاخر والمدرب التونسي فوزي البنزرتي.

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وكان الرجاء تعاقد مع سابينتو في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي لخلافة المدرب البوسني روسمير زفيكو الذي أقيل من منصبه بسبب سلسلة من النتائج السلبية في بداية هذا الموسم بالدوري.
ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في الدوري المغربي كما خسر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد الماضي ليتذيل مجموعته.

وقال الرجاء في بيان على "فيسبوك" "تفاعلًا مع الوضعية التي سجلت خللًا على مستوى النتائج الخاصة بالفريق الأول للنادي والتي لا تليق بقيمة الكيان ولا تعكس المجهودات الكبيرة التي تم بذلها في بداية الموسم.. قرر مجلس الإدارة وبعد اجتماعات مكثفة وضع تقييم شامل لواقع الأمر وإعادة النظر في الإطار الفني وطريقة العمل".
وأضاف "تقرر تعيين السيد حفيظ عبد الصادق مساعدا للمدرب".

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