تشيلسي يحصن موهبته الشابة بعقد جديد

أعلن تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن تمديد تعاقده مع الظهير الأيمن الشاب جوش أتشيمبونج، لحمايته من مطامع باقي الأندية، عبر منحه عقدًا يبقيه داخل النادي لفترة طويلة.

تشيلسي يعلن تمديد عقد جوش أتشيمبونج

وينتهي عقد الظهير الإنجليزي جوش أتشيمبونج مع البلوز، في نهاية الموسم المقبل، وتحديدا حتى 30 يونيو 2026.

ووفقا لما ذكره النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي، صباح اليوم الاربعاء، فإن جوش أتشيمبونج، وقع على عقود التجديد مع البلوز، حتى يونيو 2029.

Josh Acheampong has signed a new contract until 2029.



Congratulations on your new deal، Josh! 🙌 — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 18، 2024

وبدأ الإنجليزي أتشيمبونج البالغ من العمر 19 عاما، مشواره في عالم الساحرة المستديرة مع البلوز موسم 2020، وتدرج في الفئات السنية.

ويحتل تشيلسي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطتين عن المتصدر فريق ليفربول والذي يمتلك في رصيد 36 نقطة من 15 مواجهة.

ويستعد النادي الإنجليزي لخوض مواجهة سهلة نسبيًا أمام شامروك روفرز الأيرلندي، غدا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.