ميكيل ارتيتا يهاجم الصحافة الإنجليزية.. نحن نستحق الفوز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

تحدث ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال عقب نهاية المباراة مع ايفرتون في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي، عن استحقاق الانتصار في الجولات الست الأخيرة.

كان فريق ارسنال قد وقع في فخ التعادل السلبي امام ايفرتون في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي، في مباراة أذيعت على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

يحتل ارسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المركز الأول ليفربول، ثم في المركز الثاني فريق تشيلسي، ثم في المركز الثالث فريق نوتنجهام فورست يونايتد.

أرتيتا يهاجم الصحافة

قال ميكيل أرتيتا: "الانتقادات؟ لقد استحقينا الفوز بالمباريات الست الأخيرة بفارق ميل واحد”.

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تابع كلامه بأن الفريق يقدم اشياء كثيره جيدة جدا، نستحق الفوز في كل المباريات السابقة.

يستعد فريق ارسنال لمواجهة فريق كريستال بالاس في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً والنصف بتوقيت مكة المكرمة

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