عاجل.. جروس يطلب أول صفقة من الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن استفسار كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك من الإدارة عن إمكانية استعادة يوسف أوباما لاعب النادي السابق وبيراميدز الحالي.

جروس يطالب بعودة أوباما

قال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جروس فوجئ عند عودته للفريق برحيل اللاعب خلال الإنتقالات الماضية إلى بيراميدز.

وأضاف شبانة أن جروس أخبر الإدارة بقناعاته التامة بإمكانيات اللاعب وإنه كان أحد أهم اللاعبين خلال ولايته الأولى وإنه يجب عليهم ضرورة بحث إمكانية عودته إذا ذلك متاحا.

