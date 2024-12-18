

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر الحالي.

موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي



ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا رفقة كلا من الوداد المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي من قارة إفريقيا.

اسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وتعتبر هذه النسخة هي الأولى من نوعها بمشاركة 32 نادي، حيث ستنطلق البطولة في 15 يونيو 2025 وتستمر حتى 13 يوليو 2025.

يقص الأهلي شريط البطولة، حيث يولجه إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح على ملعب هارد روك.

وأكد الموقع الرسمي للفيفا أن المشجعين سيتمكنون من حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 عبر موقع FIFA.com/tickets يوم 19 ديسمبر الحالي في العاشرة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية والرابعة مساء بتوقيت قارة أوروبا والخامسة مساء بتوقيت القارة السمراء.

وأفاد الموقع بأن أسعار تذاكر المرحلة الأولى ستبدأ من 30 دولارًا أمريكيًا دون احتساب الضرائب والرسوم بالإضافة إلى أن مباريات دور المجموعات ستكون متاحة، حيث تم تحديد سعر تذاكر لعامة الجمهور بـ30 دولار أمريكي دون احتساب الضرائب والرسوم علمًا بأن الأسعار قد تختلف باختلاف المباريات.

وبم أن عملية الشراء ستتم على الفور وفقًا لقاعدة الأولوية بالأسبقية، فإنه يُنصح بالإسراع لطلب التذاكر قبل نفاذها، حيث ستتم المرحلة الأولى لبيع التذاكر بناءً على النظام التالي الذي تم اعتماده لتسهيل حصول المشجعين على التذاكر:

مباريات المجموعة A وB: الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية والخامسة مساء بتوقيت مصر.

مباريات المجموعة C وD: الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية والعاشرة مساء بتوقيت مصر

مباريات المجموعة E وF: الساعة الخامسة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية والثانية عشر صباحا بتوقيت مصر.



مباريات المجموعة G وH: الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية والثامنة مساء بتوقيت مصر.

وستكون تذاكر الأدوار الإقصائية متاحة للبيع يوم الخميس 16 يناير 2025 وستكون متوفرة أيضا على الموقع الرسمي للبطولة.

كما تتوفر تذاكر مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل توفير وصول ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة أو محدودي الحركة.